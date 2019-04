Pikantné priznanie hviezdy Pomády: TOTO robí Sandy na dovolenkách... Úplne nahá!

"Tam, kde žijeme, máme dosť súkromia. Nedávno dosť pršalo, takže keď vyjde slnko, vyzlečiem sa a idem von. Prosím, nikomu nepovedzte, kde bývam," vyjadrila sa herečka a dodala, že jediné, čoho sa počas opaľovania obáva, sú hady. "Keďže sa bojím hadov, žijem v nesprávnej krajine. V Austrálii ich máme tony. Spadnú pred vás, ukrývajú sa pod sedadlom...," povedala.

Olivia Newton-John začínala ako folková speváčka a v polovici 70. rokov minulého storočia dosiahla úspech s albumami If You Love Me, Let Me Know (1974) a Have You Never Been Mellow (1975). Po filmovom muzikáli Pomáda (1978), ktorý ju preslávil na celom svete, si zahrala v snímkach ako Xanadu (1980), Nebeský pár (1983) alebo Neskrotné kočky (2001).

Naďalej sa venuje aj hudbe, pričom za svoju tvorbu získala štyri ceny Grammy. Medzi jej najväčšie hity patria skladby I Honestly Love You, Have You Never Been Mellow, Magic, Xanadu (feat. Electric Light Orchestra) alebo Physical.