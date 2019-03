Zuzana Šebová sa priznala ku kurióznemu zážitku: Kvôli bradavkám skončila u veterinára!

BRATISLAVA - Včera večer odštartovala na markizáckych obrazovkách prvá epizóda šou Klamal by som ti, kde niekoľko známych tvárí odhalilo neuveriteľné kuriozity zo svojho života. Medzi nimi sa blysla herečka Zuzka Šebová (36), ktorá prekvapila mimoriadne úsmevným priznaním.

„Nevedela som, že aj psy majú bradavky,“ zaznelo na úvod z úst herečky, čo okamžite rozosmialo všetkých prítomných. Zuzana vraj mala v tom čase 20 rokov a zadovážila si svojho prvého štvornohého miláčika. „Mala som kamarátku, ktorá bola prvopsičkárka, tiež mala yorkshirskeho teriéra a išli sme ich spolu kúpať k jazeru,“ opísala, ako prišla k poznaniu, že jej zvieratko má bradavky.

Zuzka Šebová si pred niekoľkými rokmi pomýlila bradavky svojho psíka s kliešťami. Zdroj: TV MARKÍZA

„Sme ich vykúpali, celé sme boli šťastné. Prišli sme domov, hladkám ho po brušku a pozerám, že ty vole, on má kliešťa. Pozerám, ty vole, ďalšieho... raz, dva, tri, osem ich má,“ povedala herečka, ktorá hneď zavolala kamarátke s tým, že musí ísť hneď na veterinu. „A ona že choď. Tak som išla,“ prezradila Zuzka, ktorú u zverolekára čakalo prekvapujúce zistenie.

Fakt, že jej pes má na sebe súmerne nacicaných osem kliešťov, jej zvláštny vraj neprišiel. Veterinár ju však hneď vyviedol z omylu. „On mi povedal, že slečna, ako sa voláte? A ja že Zuzka. A on že Zuzka, vy teraz pôjdete domov aj so psíkom a zabudneme, že ste tu boli, dobre?“ smiala sa Šebová, ktorá pobavila prítomných o to viac, že jej historka sa preukázala ako skutočná, hoci jej kolegovia tomu nechceli uveriť. Nuž, nikto predsa nepadol z neba učený.