Kraus sa počas predstavenia odtrhol z reťaze: Kolegyni ukázal holý zadok... Nezvládla to!

BRATISLAVA - Tak tá musela mať nábeh na infarkt! I keď Andy Kraus (51) pôsobí ako seriózny muž, komik sa v ňom nezaprie. O tom svedčí trebárs aj sitcom Susedia, či relácie Hurikán a Uragán, z ktorých vzniklo množstvo dnes už kultových hlášok. Len málokto by však čakal, že je schopný ušiť búdu na kolegyňu rovno počas divadelného predstavenia.

Andy sa so svojím husárskym kúskom priznal v markizáckej šou Klamal by som ti. „Počas divadelných predstavení som účinkujúcim ukazoval zadok,“ vyhlásil, na čo sa jeho spoluhráči zatvárili dosť pochybovačne, keďže režisér naozaj nepôsobí, že by bol niečoho podobného schopný.

Jeho historka sa však ukázala ako pravdivá. „To bolo ešte za mladi, to bolo celkom fajn. To bolo dávno, veď kedy som ja hral divadlo naposledy. Na škole ešte,“ prezradil s tým, že na tento žartík najhoršie zareagovala jedna z jeho vtedajších kolegýň, ktorá bola práve na pódiu a spievala.

Andy Kraus priznal, že počas štúdia ukázal kolegyni holý zadok. Rovno počas divadelného predstavenia. Zdroj: TV MARKÍZA

Kým ostatní boli na túto jeho vylomeninu zvyknutí, keďže sa ňou istý čas zabával pomerne pravidelne, herečka na pódiu urobila chybu a pozrela sa do zákulisia práve v momente, keď jej Andy otrčil holý zadok.

„Hrali sme vážne predstavenie. Ona spievala nádhernú pesničku. V tom najkrajšom urobila tú chybu, že sa pozrela k tomu portálu, kde som ja stál. No tak... nedospievala. Zasekla sa,“ zaspomínal si Kraus na moment, ktorý má jeho kamarátka v pamäti určite až doteraz, keďže ho zjavne vôbec nedokázala ustáť.