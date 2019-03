Tomimu Kidovi chceli ukradnúť auto: Keď vystúpil, zlodej sa od strachu po...!

Tomi Kid

Zdroj: TV MARKÍZA

BRATISLAVA - Fúúú, tak ten to naozaj nevychytal! Tomi Kid (41) patrí medzi najuznávanejších boxerov na Slovensku a v našich končinách existuje len málokto, pre koho by jeho meno bolo neznámym pojmom. Hoci je športovec mimoriadne charizmatický, už na prvý pohľad z neho ide veľký rešpekt. A to si zjavne uvedomil aj zlodej, ktorý sa mu pokúsil ukradnúť auto...