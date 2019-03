Herečka Biba Ondrejková prišla o otca kvôli rakovine: Vďačí mu za tento projekt!

Rakovina hrubého čreva, no aj vo všeobecnosti rakovina ako taká, je diagnóza, ktorú nechce u lekára počuť nikto z nás. Napriek tomu však postihuje čoraz viac ľudí a berie im životy bez opýtania. To je aj prípad herečky Bibiany Ondrejkovej, ktorej táto zákerná choroba vzala pred vyše tromi rokmi otca.

A práve to ju priviedlo k pomoci ľuďom, ktorí rakovinou trpia. Keď zistila, že jej tatino trpí touto chorobou, angažovaní v organizácii Nie rakovine ju oslovili, aby sa stala ich ambasádorkou a šírila osvetu, že „raka" je možné podchytiť v počiatočnom štádiu a prežiť plnohodnotný život. Len netreba zanedbávať vyšetrenia.

„Oslovili ma na spoluprácu, keď môj ocko bol chorý na rakovinu pankreasu. On teda aj podľahol tomuto ochoreniu, a vtedy ma oslovili, či by som sa k nim nepridala ako ambasádorka boja proti rakovine pankreasu. A dnes som hrdá, šťastná, že môžem s nimi hájiť tieto farby a ísť s nimi vlastne v tomto bojovom poli a bojovať nielen proti rakovine hrubého čreva, pankreasu, ale aj proti iným typom tohto ochorenia," opisuje svoj vstup do organizácie Biba, ktorá napísala aj text piesne Screaning song.

Nedávno pokrstila na Ministerstve zdravotníctva SR pesničku Screaning song. Zdroj: Jan Zemiar

Bibiana Ondrejková patrí medzi herečky, ktoré sa angažujú aj v iných sférach. Jej „bočnými" vrátkami sú Rozprávky o dievčinke Julke. Už dlho sa chystala vytvoriť pokračovanie, no nenachádzala ten správny impulz. Ten dostala doslova z neba, od svojho otca.

„Mám to pripravené už niekoľko rokov. A tiež som chcela, že však musím všetky tie veci okolo toho - peniaze, všetky tie procesy vybaviť a tak. A tiež som mala pocit, že pred Vianocami, respektíve október – november, môj otec sa už na to nemohol z neba pozerať, nakopal ma trošku a všetko mi poslal do cesty," rozpráva seriálový hlas priateľky Phoebe Buffetovej.

Bibiana Ondrejková patrí k ambasádorom aliancie Nie rakovine. Zdroj: Jan Zemiar

Práve vďaka otcovi, ktorý na ňu dohliada zhora, sa pustila do projektu, vďaka ktorému pomáha. Pokračovanie rozprávok rozšírila o sestričku Bertičku a s alianciou Nie rakovine ich povýšili na program pre detských onkologických pacientov. To však nie je všetko. „Chceme, aby deti, ktoré sú zdravé a majú napríklad starých rodičov na onkológiách, aby im išli čítať rozprávky. Každá rozprávka obsahuje množstvo otázok, ktoré inšpirujú k vzájomným debatám," priblížila zámer aliancie Ondrejková. Viac o projekte či osvete o rakovine sa dozviete v našom videorozhovore vyššie.