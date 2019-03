Hviezda jojkárskych Prázdnin ukázala nahé prsia: Pred kamerou v Evinom rúchu!

Okrem toho, že na JOJ-ke hrá milujúcu matku a manželku, objavuje sa aj v českom seriáli televízie Prima Černé vdovy, kde sa v niektorých scénach objavuje buď len v spodnej bielizni, župane či celkom nahá. K erotickým, milostným scénam či scénam obsahujúcich nahotu sa stavia ako profesionálka.

V seriáli televízie JOJ Prázdniny hrá milujúcu matku a manželku. Zdroj: TV JOJ

„Takéto odhalené nakrúcanie je pre herečku samozrejme citlivejšie. Viem ale, že je to seriál, kde sa veľké odhaľovanie nekoná, tak sa to dá vydržať. Skrátka, situácie a dej niekedy vyžaduje, že tam niečo málo vidieť bude. Keď už ale dôjde na vec a toči sa tá scéna, tak o tom nepremýšľam, je to práca,“ vysvetlila svoj postoj českému Aha!.

V jednej z epizód sa tak Lucia objaví v Evinom rúchu. Počas toho, ako sa bude sprchovať jej do kúpeľne vlezie spolubývajúci Alex, ktorý ju nahuckal aj na to, aby si založila erotický blog. „Neprežívam to, nie som úplná hanblivka, zaryto to neriešim, ale nepatrím ani medzi tie herečky, ktoré sa na to doslova tešia. Keby bol celý film alebo seriál o tom, že sa budem len vyzliekať, tak do takého projektu by som nešla,“ hovorí Lucia, ktorá v seriáli potešila mužské oko pohľadom na jej nahé prsia.

V Černých vdovách sa ukázala ako ju pánboh stvoril. Zdroj: Tv Prima