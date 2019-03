Intímna FOTO Adely Vinczeovej: Nahá vo vani

BRATISLAVA - Už o dva dni televízia Markíza odvysiela druhú časť zábavnej šou 2 na 1, ktorej moderátormi sú Dano Dangl (44) a Adela Vinczeová (38). Diváci si šou budú môcť pozrieť síce až v stredu, no už v pondelok sa na svetlo sveta dostali prvé zábery, a tie sú poriadne pikantné.

Na záberoch je populárna moderátorka tak, ako ju doposiaľ mohol vidieť asi iba jej manžel. Adela je na nich vo vani a jej telo zakrýva len voda a kúpeľová pena. Situácia pôsobí dojmom, že blondínka je úplne nahá.

Oslovili sme ju preto, nech nám prezradí, ako sa scéna v skutočnosti natáčala a či naozaj musela zhodiť šaty. „Mala som samozrejme plavky a keďže bola vtedy zima vonku, tak som tento typ nakrúcania uvítala. Mala som svoj súkromný čas na to, aby som do vane vliezla a z nej aj vyliezla. Takže to nebol pre mňa ani pre nikoho zo zúčastnených stres," objasnila nám Adela.

Zdroj: TV MARKÍZA

Hosťom Dana a Adely bude tentokrát jeden z našich najúspešnejších futbalistov Marek Hamšík (31). Ako to už v šou 2 na 1 býva, ten bude musieť splniť niekoľko šialených úloh priamo v štúdiu, ale aj pred nič netušiacimi ľuďmi, a diváci sa tak môžu tešiť na skutočný zážitok.