Osudom skúšaná Haasová prežívala ťažké chvíle: Pripomienka najväčšej traumy v živote!

BRATISLAVA - Hoci sa väčšinou usmieva od ucha k uchu a rozdáva do okolia dobrú náladu, vo svojom živote prežila herečka Zuzana Haasová (37) veľmi ťažké chvíle. I keď sa teší z dcérky Romanky (14), okrem nej mala vychovávať ešte dve deti, no osud to zariadil inak a o drobčekov prišla, čo je pre každú matku nepredstaviteľné. Tentoraz opäť prežívala chvíle, ktoré jej traumu pripomenuli.

Zuzana Haasová to nemá ľahké, no s traumami sa dokázala vyrovnať a ísť ďalej. Možno aj vďaka svojej dcérke Romi, ktorú miluje nadovšetko. „Krásne dieťa, krásne mladé žieňa zo mňa, usmiata s iskrou v oku. Milujem ťa Romi, dcérka, moja zlatovláska," napísala vyznanie k jednej z dcériných fotografií.

Zuzane Haasovej robí radosť dcérka Romi. Zdroj: Instagram Z.H.

Okrem Romi mala Zuzka vychovávať ešte dve deti - synčeka a dcérku. O obe bábätká však prišla. Karolínka umrela pár hodín po pôrode a chlapčeka herečka potratila v ôsmom mesiaci. Napriek zvýšenej starostlivosti o plavovlásku, kvôli jej cukrovke, sa detičky nepodarilo zachrániť.

Pre každú ženu je strata dieťaťa ťažká a Zuzane dokonca vyčítali, že nesmúti dostatočne veľa. Herečku to však nezlomilo, postavila sa na nohy a v lete dokonca nakrúcala scény, kde stvárnila tehotnú rodiacu ženu. To jej mohlo pripomenúť traumu z minulosti, no Zuzka to vzala ako profesionálka.

V seriáli Prázdniny si zahrala tehotnú rodiacu ženu. Zdroj: TV JOJ

V utorkovej epizóde jojkárskeho seriálu Prázdniny sa objavila s obrovským bruchom a kontrakciami, ktoré boli čoraz silnejšie. Oporou jej bol jeden z chlapcov, Miško, ktorý je synom zdravotnej sestry (Lucie Siposovej). Ten jej totiž spieval operu, čim ju upokojoval a "budúca mamička" Zuzka tak zvládla príchod dieťatka na svet v relatívnej pohode.