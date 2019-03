Otec Patrika Hermana podľahol rakovine: Tatino ešte mohol žiť, keby...

„Presne pred 13-timi rokmi ochorel a, bohužiaľ, podľahol rakovine hrubého čreva môj otec. Človek si povie, že 13 rokov je dlhá doba na to, aby sa s tým zmieril. Ale, bohužiaľ, v živote sú okamihy, keď to nefunguje. Každé ráno, keď chodím do kúpeľne, chodím okolo takej svojej skrine. Hovorím tomu skriňa slávy a spomienok. Chodím okolo fotografií ľudí, ktorých mám rád a ktorí sú mi blízki napriek tomu, že už nie sú na tomto svete,“ prezradil Patrik, ktorému sa, samozrejme, o smrti otca nehovorí ľahko.

Uvedomuje si však, že je nutné, aby ľudia o svojich skúsenostiach s touto chorobou rozprávali. „Dnes je možno ten správny okamih, kedy som si povedal, že výnimočne prinesiem so sebou fotografiu svojho otca. Môj otec sa brutálne nerád fotografoval Nenávidel fotoaparáty. Toto som asi zdedil po ňom. V tom čase, keď bol tatino chorý a keď, bohužiaľ, prehrával osvoj boj s rakovinou, nevedeli sme o tomto ochorení vôbec nič. Neboli žiadne informácie, ak boli, tak boli v cudzích jazykoch. Málo sme vedeli, že existuje nejaký jednoduchý test. O tom, že sme tomu mohli zabrániť, o tom, že môj otec ešte mohol žiť. Veľmi málo sa o tomto ochorení rozprávalo na verejnosti,“ vysvetlil sympatický moderátor pri príležitosti krstu "Skríning songu" na ministerstve zdravotníctva.

Na krste Skríning songu sa zúčastnila aj ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská či moderátorka Janka Španková. Zdroj: Jan Zemiar

Aj vďaka týmto ľuďom sa na Slovensku konečne podarilo spustiť testovanie skrytej krvi v stolici. Zdroj: Jan Zemiar

Aj vďaka Hermanovi sa na Slovensku konečne spustila možnosť rýchleho testovania skrytej krvi v stolici. Skríning si Slováci môžu urobiť v pohodlí domova a stačí im na to pár minút. Tie môžu zachrániť život. Patrik hovorí, že je nutné, aby sa o tejto diagnóze na verejnosti hovorilo viac. „Slovné spojenia ako hrubé črevo či krv v stolici boli hanbaté výrazy, ktoré sa neobjavovali v novinách, rozhlase ani televízii, Bol to čas veľmi slabej informovanosti aj dostupnosti prevencie. Pohli sme sa ďalej, situácia sa zmenila a dnes sme sa dostali do bodu, kedy prví Slováci dostávajú do svojich poštových stránok test, ktorý môže zachrániť život,“ dodal s tým, že hoci nás v tomto smere čaká ešte dlhá cesta, verí, že bude úspešná.