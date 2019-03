Amy Schumer si myslela, že sláva ju urobí šťastnou: Mýlila sa... Bude to až TOTO!

Amy Schumer

Zdroj: SITA/Jordan Strauss/Invision/AP, File

LOS ANGELES - Americká herečka a komička Amy Schumer si myslela, že ju sláva urobí v živote šťastnou. Teraz si naopak myslí, že jej radosť prinesie narodenie dieťatka. Tridsaťsedemročná umelkyňa to prezradila v rozhovore pre denník The New York Times. "Moje mladšie ja si myslelo, že mi (sláva) prinesie nejakú inú úroveň šťastia. Myslím si, že to zažijem s dieťatkom. Okrem toho to ale neexistuje," skonštatovala.