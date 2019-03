Americký hudobník má dôvod na radosť: Druhé dieťa na ceste!

Chance the Rapper a Kirsten Corley

Zdroj: SITA/AP Photo/David Banks, File

LOS ANGELES - Americký interpret Chance the Rapper a jeho manželka Kirsten Corley čakajú druhé dieťa. Dvadsaťpäťročný rodák zo Chicaga to oznámil prostredníctvom Instagramu necelý týždeň po tom, ako sa zosobášili. Zároveň pritom prezradil, že jeho tehotná partnerka čaká dievčatko, ktoré by malo prísť na svet v septembri.