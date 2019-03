Trestné oznámenie po smrti Pomejeho (†54): Jeho žena to schytala od Bartošovej ex... Je to ku*va!

Všetko to začalo minulý týždeň, po tom, čo sa na verejnosť dostala informácia o smrti Jiřího Pomejeho. Spisovateľka Marie Formáčková, spoluautorka biografie o Pomejem, opísala, ako k nej Jiří prišiel po tom, čo ho jeho manželka vyhodila z domu.

„Keď ku mne Jirka prišiel s taškou, už po chorobe, so slávikom v krku a v tričku, že ho Andrea nepustila domov a vyhodila, že nemá kam ísť, opitý nebol. Nechcem ju hodnotiť, nič o nej hovoriť, ale ja by som to chlapovi s rakovinou neurobila. S tým teda bude žiť ona,“ povedala Formáčková Blesku.

Na tieto slová zareagoval vdovec po Ivete Bartošovej, Josef Rychtář a servítku pred ústa si rozhodne nedával. „Nejde mi nereagovať. Za to, čo urobila Andrea Jirkovi, je u mňa normálna ku*va, ktorá ho opustila v jeho najťažšej chvíli, kedy mu vzala to najcennejšie, prečo žil, a to jeho dcérku. Ivetka mala tiež problémy, nikdy by som ju ale neopustil. To sa nerobí. Navyše bez Jirku by to bola nula živiaca sa rozkrokom,“ vyjadril sa pre český expres.cz.

Dokonca vinu za to, že Pomeje pil, pripísal jeho manželke. „A pokiaľ Jirka pil, bola to za prvé jej chyba a pokiaľ mal bolesti, nedivím sa mu. Človek, keď má bolesti, tak pije. Alkohol totiž tú bolesť často môže zmierniť,“ povedal Rychtář. „Jemu sa zrútil osobný život a rezignoval kvôli nej naň. Nevážim si ju. Mala s ním byť do konca. A neverím jej, že si toho svojho pokrývača našla náhodou,“ dodal Josef.

Ten vraj dokonca kontaktoval Pomejeho najlepšieho kamaráta Pavla Páska, aby najal agentúru, ktorá by strážila Jirkov pohreb a Andreu Pomeje naň vôbec nepustila. Tá však nakoniec na poslednej rozlúčke so svojim manželom nechýbala a dva dni pred pohrebom sa rozhodla, že po smútočnom obrade zájde na políciu.

Jej rozhodnutie bolo jasné - za všetku špinu, ktorú na jej adresu narozprával Josef Rychtář, podáva naňho trestné oznámenie. „Teraz držím pietu. Keď bude po poslednej rozlúčke a dám sa do poriadku, podám na toho človeka trestné oznámenie. Toto si nikto k nikomu nesmie dovoľovať,“ povedala vdova pre web Extra.cz. Nechajme sa prekvapiť, ako toto celé dopadne.