POŽIAR u vdovy po Jiřím Pomejem (†54): Kuriózny prípad... Neuveríte, čo sa stalo!

Andrea Pomeje urobila pred pár dňami chybu, ktorú robia azda všetky ženy... A máloktorej by napadlo, že by takáto zdanlivo nepodstatná vec mohla mať fatálne následky. Známa DJ-ka si totiž necháva celé dni kozmetické zrkadielko na stolíku pri okne. No a práve na to pred pár dňami takmer doplatila.

Keby neprišla včas domov, mohla prísť o strechu nad hlavou. „Asi budem trochu odstrašujúci prípad. Nechávam tu toto zrkadlo celý deň, predvčerom som prišla a cítila som dym, tak hovorím: Ty vole, tu niečo horí. Bol to fakt taký ten naozaj silný dym... A zrazu som si všimla, že nám horia dvere,“ opísala pani Pomeje.

Práve zrkadielko spôsobilo, že vzplanuli dvere a v tmavovláskinom byte takmer prišlo k veľkej tragédii. „Od toho zrkadla, ako sem svietilo slnko, sa urobila lupa a chytili sa dvere. Čo by som nikdy nepovedala, takže pozor na to!“ varovala svojich fanúšikov Andrea.