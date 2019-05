TOTO zostalo manželke a dcére po Pomejem (†54): Miliónové dlhy, súdne ťahanice a... zákaz cestovania!

Krátko po tom, ako Jiří Pomeje prehral svoj boj s rakovinou, začalo sa dedičské konanie, ktorého hlavnými účastníkmi sú Jiřího manželka Andrea a ich spoločná dcéra Anička (5). O hercovi bolo všeobecne známe, že sa topil v dlhoch, preto Andreu neprekvapilo, že sa po jeho smrti bude musieť popasovať s problémami.

Zdá sa však, že sumu, na ktorú sa aktuálny dlh vyšplhal, nečakala ani vo sne. „Vedela som o Jirkových dlhoch, ale nie o všetkých a o ďalších sa zrejme ešte dozviem. Dlžná čiastka stále rastie a je to riadne cez milión. Priamymi dedičmi sme ja a dcéra, ale keďže je maloletá, tak som ja jej zástupcom a všetko budem riešiť so svojím právnikom na súdoch, ktoré ma čakajú. Budeme žiadať o prepáčenie dlžnej čiastky," povedala Andrea pre český Blesk.

Zdroj: Profimedia

Dídžejka síce s Pomejem už dlhší čas nežila a zariaďovala si vlastný život po boku nového partnera, svoju žiadosť o rozvod však po prevalení hercovej choroby stiahla. Stále teda bola umelcovou zákonitou manželkou.

Teraz ju čakajú nepríjemné povinnosti a navyše to vyzerá, že ani leto si neužije podľa svojich predstáv. Kvôli súdnym ťahaniciam totiž nemôže najbližších šesť mesiacov vycestovať za hranice. „Je to podľa zákonov, takže dovolenka v Thajsku bola v tomto roku posledná. Musím byť neustále k dispozícii, aby sa to čo najskôr vyriešilo. Je to stresujúce a som rada, že mám Petra, ktorý to neuveriteľne dáva. A ja ďakujem Bohu, že to nevzdal a je s nami," vyznala sa na adresu svojho aktuálneho partnera.

Zdroj: Facebook A.P.

Pomeje mal dlžoby už v čase, keď s Andreou chystali svadbu a aby ju ochránil, spísali predmanželskú zmluvu. Bohužiaľ, ďalšie dlhy mu vznikli počas trvania manželstva a tie teraz padli na Andreine plecia. Tá mu to však nevyčíta. „Myslím si, že si bol vždy vedomý toho, že robí veci tak, ako by nemal, že žije na hrane. Vždy za všetkým videl pekný život, len to nedokázal dotiahnuť do konca," uzavrela Andrea.

Či sa jej podarí dlhov po manželovi úplne zbaviť a vrátiť sa naspäť do zabehnutých koľají, ukáže čas a pripravované súdy.