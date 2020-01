Auto vdovca po Bartošovej podpálili: Rychtář v šoku... Bol to úmysel!

PRAHA - Josef Rychtář je výraznou postavičkou českého šoubiznisu. Nechválne preslávený je najmä vďaka vzťahu so zosnulou Ivetou Bartošovou (†48) - z toho, že si vzala život, ho svojho času obviňovala ako verejnosť, tak aj jej blízki. Najnovšie musí čeliť ďalším problémom. Jeho auto skončilo v plameňoch.

V utorok o tretej ráno Josefovi horelo auto, nešlo však o žiadnu náhodu. Podľa českých hasičov bol požiar zapríčinený úmyselne. „Dve jednotky hasičov vyšli k požiaru osobného automobilu v Říčanoch. Po príchode bolo zistené, že vozidlo je ohňom úplne zasiahnuté. Škoda bola vyšetrovateľom vyčíslená na osemdesiattisíc korún. Ten tiež potvrdil, že príčinou bolo úmyselné zapálenie, " povedal denníku Aha hovorca hasičov Petr Svoboda.

Josef Rychtář aktuálne býva u svojej sestry. Pokoj tam však nenašiel, v noci mu niekto podpálil auto. ​

Auto pritom vraj patrilo jeho sestre Jarmile, Josef ho mal iba požičané. Vdovec po Bartošovej bol vraj z celej situácie natoľko vykoľajený, že nebol schopný ani rozprávať. „Otec je na tom zle, je z toho veľmi rozrušený. Potom, čo sa otec presťahoval, je pokojnejší, takže si myslím, že ten okruh ľudí, ktorí by to mohli urobiť, nie je zase tak veľký. Podozrenie síce môžem mať, ale to si nechám pre seba, " vyjadril sa pre Aha jeho syn Honza.