Dcéra zosnulého Pomejeho (†54): Z dedičstva nedostane NIČ!

Tie po jeho smrti padli na hlavu práve jeho päťročnej dcéry Aničky. A nešlo o zanedbateľnú čiastku. Herec a producent si počas počas života narobil dlhy vo výške až 13 miliónov korún. Veľká časť dlhu vznikla práve kvôli najznámejšiemu Pomejeho filmu Anjelská tvár, v ktorom si aj sám zahral po boku Michaely Kuklovej a Filipa Blažeka.

Pomeje so vzniknutými dlhmi zápasil roky, no vyrovnať ich nestihol. Koncom minulého roka totiž prišla pre herca zdrvujúca správa, že rakovina, s ktorou bojoval už v minulosti, sa vrátila a tentokrát napadla jeho kosti. Nasledovala hospitalizácia v nemocnici a zlomený herec nakoniec našiel chuť s chorobou bojovať, a to hlavne kvôli svojej dcére Aničke. To sa mu však už nepodarilo a 26. februára jej, žiaľ, podľahol.

Smutná správa z Česka: Jiří Pomeje (†54) prehral boj so zákernou rakovinou!

Zdroj: SITA

Pomejeho manželka Andrea, ktorá v rámci dedičského konania malú dcérku zastupuje, preto okamžite začala spolu s právnikmi riešiť, ako sa nechceného dedičstva zbaviť. Navyše, podľa zákona nesmela počas konania ani vycestovať za hranice. Andrea preto zrušila všetky cesty a musela sa vzdať i dovolenky v Thajsku, kam chodieva už pravidelne. Teraz si však môže vydýchnuť. Situácia ohľadom dedičstva je totiž konečne uzavretá.

Zdroj: Instagram A.P.

„Všetko je vybavené. Vzdala som sa dedičstva. Tie dlhy boli tak rapídne vysoké, že sa s tým počítalo," potvrdila pre portál extra.cz. Súd jej žiadosti vyhovel všetko išlo do likvidácie. Andrea, a hlavne jej dcérka Anička, tak síce nedostanú nič, ale môžu ísť ďalej s čistým štítom.