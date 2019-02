VIDEO Superstaristka Dominika Stará buduje kariéru v Spojených štátoch: Nový singel však naspievala po slovensky

NEW YORK - Po rokoch pôsobenia v Spojených štátoch chystá niekdajšia finalistka speváckej súťaže SuperStar Dominika Stará prekvapenie pre domácich priaznivcov. So skúsenosťami, ktoré nadobudla v stajni prestížneho producenta Raymonda C. Pounceyho známeho zo spolupráce s megahviezdami ako Whitney Houston, Bobby Brown či DMX, sa rozhodla nahrať slovenskú pesničku. Jej najnovší hudobný počin, baladická skladba s názvom Dúfam, je zároveň prvou piesňou, ktorú napísala v rodnom jazyku.