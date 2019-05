Dramatický odchod Dominiky Starej z Ameriky: Konflikty s manažérom už riešia právnici!

BRATISLAVA - Len nedávno sa vrátila z ďalekej Ameriky, aby vydala svoj prvý slovenský singel Dúfam. Dominika Stará (25) pôvodne plánovala na Slovensku stráviť iba pár týždňov s rodinou, no situácia sa zmenila. Vzťahy s jej americkým manažérom sa vyostrili natoľko, že krehká speváčka sa rozhodla zostať doma a do boja sa pustili právnici.

Dominika svojím spevom očarila ešte pred ôsmimi rokmi, keď sa objavila v Superstar a so svojím krásnym hlasom skončila až tesne pred bránami finále. Neskôr však o blondínke nebolo veľa počuť. Teda aspoň nie v našich zemepisných šírkach. Dominika totiž dostala príležitosť v ďalekej Amerike, kde svoju hudobnú kariéru slušne nakopla.

Koncom minulého roka sa však vrátila na Slovensko, nielen aby strávila nejaký čas s rodinou, ale aj kvôli svojmu prvému slovenskému singlu Dúfam. A práve ten je, ako sa zdá, jablkom sváru medzi ňou a jej americkým manažérom, producentom Raymondom C. Puncezom, ktorý spolupracoval napríklad aj s Whitney Houston či Bobbym Brownom.

Situácia sa vyostrila až natoľko, že sa Dominika rozhodla po siedmich rokoch spoluprácu ukončiť. „Asi sa im nepáčilo, že aj na Slovensku niečo vydávam a netancovala som tak, ako pískajú. Manažér mi začal robiť také problémy, že niekedy už ani nemám chuť sa k tomu vyjadrovať ani riešiť to, ale jednoducho, je to absolútna špinavosť, čo mi začal robiť a riešim to s mojimi právnikmi," uviedla blondínka.

Zdroj: Archív D.D.

Speváčka však svoj krok neľutuje a pieseň v slovenčine chcela vydať už veľmi dlho. I keď si ju napísala sama, Američan ju momentálne drží v šachu. „Pieseň mi stále nechce vrátiť, čo je, myslím si, úplne absurdné, aby Američan, ktorý nerozpráva žiadnym iným jazykom ako angličtinou, vlastnil autorské práva k mojej slovenskej piesni," tvrdí Dominika.

Speváčka sa však nevzdáva a v písaní piesní chce pokračovať. Počas rokov v Amerike 'pričuchla' k celému procesu výroby a skúsenosti sa chystá zúročiť. Už teraz má pripravených niekoľko nových skladieb v slovenčine.

