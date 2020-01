Slovenská speváčka po nešťastnom rozchode: Opäť vo vzťahu... Som veľmi šťastná a zaľúbená!

Dominika Stará zverejnila šťastnú novinku na sociálnej sieti Facebook, kde aktualizovala svoj stav zo „single“ na „vo vzťahu“. Zaujímalo nás preto, kto je ten šťastný muž. O svojom novom vyvolenom však veľmi rozprávať nechcela.

Neodpovedala síce konkrétne, no zároveň tým povedala úplne všetko. „Som veľmi šťastná a zaľúbená, ale to je zatiaľ všetko, čo chcem povedať,“ povedala pre Topky.sk Dominika Stará, ktorá so smiechom dodala, že po x rokoch to prišlo konečne aj na ňu.

Dominika Stará sa o radostnú novinu z jej života pochválila na sociálnej sieti Facebook. Zdroj: Facebook D.Š.

Dominike teda prajeme najmä veľa lásky!