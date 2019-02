Prominentné zásnuby priamo na Valentína: Katy Perry povedala áno Orlandovi Bloomovi

Speváčkina matka na Facebooku zase zverejnila pár fotiek zo zásnubnej párty dvojice, ku ktorým napísala: "Pozrite sa, kto sa na Valentína zasnúbil!". Magazín People požiadal zástupcov snúbencov o komentár, zatiaľ však neodpovedali.

Perry a 42-ročný Bloom začali randiť začiatkom roka 2016, no o rok neskôr oznámili, že si dávajú pauzu. Pár opäť začali tvoriť vlani. Pre oboch to bude druhé manželstvo. Perry bola v rokoch 2010 - 2012 vydatá za britského herca a komika Russella Branda. Bloom bol zase v rokoch 2010 - 2013 ženatý s austrálskou modelkou Mirandou Kerr, s ktorou má osemročného syna Flynna.

Katy Perry, vlastným menom Katheryn Elizabeth Hudson, debutovala albumom Katy Hudson (2001), no známou sa stala až vďaka piesni I Kissed A Girl z druhej štúdiovky One Of The Boys (2008). Nasledovali albumy Teenage Dream (2010), Prism (2013) a Witness (2017). Je tiež príležitostná herečka. Prepožičala napríklad hlas Šmolinke v snímkach Šmolkovia (2011) a Šmolkovia 2 (2013). Predstavila sa aj v dokumentoch Katy Perry: Kúsok zo mňa (2012), KatyPerry: The Prismatic World Tour (2015) či v komédii Zoolander No. 2 (2016) a v roku 2010 vo vianočnej epizóde Simpsonovcov (1989).

Orlando Jonathan Blanchard Bloom je známy z filmových sérií Piráti Karibiku a Pán prsteňov, pričom elfa Legolasa, ktorého stvárnil v trilógii Pán prsteňov, si zahral aj vo dvoch snímkach z trojdielnej adaptácie knihy Hobit s podtitulmi Smaugova pustatina (2013) a Bitka piatich armád (2014). Okrem toho sa predstavil aj vo filmoch ako Čierny jastrab zostrelený (2001), Trója (2004), The Calcium Kid (2004), Kráľovstvo nebeské (2005), Elizabethtown (2005), Traja mušketieri (2011), Zulu (2013) alebo V utajení (2017).