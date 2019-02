Rozboril šokoval vyhlásením na adresu Joža Pročka: Je to je*o!

Ale kdeže! Po internete v týchto dňoch začalo kolovať video zo stretnutia bývalých zabávačov, ktoré bolo nakrútené približne pred rokom. Dôvodom senzácie je absolútne neviazaná komunikácia medzi mužmi. Hoci sa pred vznikom dokrútky nevideli približne 10 rokov, je zrejmé, že na seba nezanevreli. Práve naopak.

naložil si hneď na úvod Pročko s humorom sebe vlastným a zároveň vyzdvihol svojho kamaráta.

Ešte viac však prekvapil Vilo. Obľúbený moderátor na chvíľku odložil distingvovanosť bokom a Joža okomentoval síce s použitím vulgarizmu, no citeľnou priateľskou láskou. „Ja som sa s Jožom stretol teraz asi po 10 rokoch a je to také milé stretnutie. Jožo je totiž stále rovnaký *ebo,“ vyhlásil so smiechom. A reakcia jeho bývalého kolegu? Vila prehlásil za „teplého“ a uštedril mu bozk. Nuž, takto by mali vyzerať vzťahy pravých priateľov, ktorých súdržnosť nenahlodá ani zub času.