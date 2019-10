Rozboril mal nehodu: Jazda sa skončila zlomeninami... Ohrozené vysielanie!

Moderátor mal totiž nehodu, ktorá skončila nie jednou, ale rovno viacerými zlomeninami. Fotku s nohou v sadre pridal na spomínanú fanúšikovskú stránku a prezradil aj to, ako k incidentu došlo. „Prosím vás, ak vás na tejto stránke ešte niekedy budem presviedčať, aké super je chodiť po meste na skútriku, tak ma zablokujte pošlite do čerta,” vyjadril sa Rozboril, z čoho je zrejmé, že k úrazu prišlo počas jazdy na malej motorke.

Vilova jazda na skútri dopadla naozaj nešťastne. Moderátor skončil s niekoľkými zlomeninami. Zdroj: Facebook V.Ř.

„Posledná letná jazda skončila so zlomenými prstami, o dva týždne máme vysielať a ja fakt neviem, ako to s touto sadrovou ozrutou zvládnem. Tak držte palce, prosím a na diaľku fúkajte,” odkázal Vilo prostredníctvom sociálnej siete všetkým svojim fanúšikom. Je teda zjavné, že najbližšie nakrúcanie pre neho nebude práve prechádzkou ružovou záhradou, zostáva len veriť, že to zvládne aj napriek momentálnemu hendikepu. Vilovi prajeme skoré uzdravenie!