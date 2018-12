Jožo Pročko zúri: Vykradli mu penzión, prišiel aj o výplaty pre zamestnancov!

Celý Pročkov penzión je zabezpečený prostredníctvom elektronického systému. Výnimkou je jedna-jediná chodba a práve tou zlodeji vošli. „Z nástenného elektronického trezoru nám zobrali decembrové výplaty, vianočné odmeny a stravné lístky,“ povedal pre markízácke Televízne noviny nahnevaný zabávač s tým, že prišiel aj o niekoľko ďalších vecí.

Hoci zamestnanci penziónu môžu byť pokojní, pretože všetky svoje peniaze dostanú, Pročko, samozrejme, plánuje celú vec ďalej riešiť a vyzýva ľudí, aby sa v prípade, že vedia o niečom viac, ozvali. Podľa jeho slov totiž nejde o jedinú krádež v okolí a hovorí, že zlodeji museli ísť na istotu. Presne vedeli, kedy budú výplaty a peniaze budú uložené v elektronickej schránke.

Zlodeji brali všetko, čo im padlo pod ruky. Z trezoru dokonca ukradli aj výplaty, vianočné odmeny a stravné lístky, ktoré boli určené jeho zamestnancom. Zdroj: TV MARKÍZA

Netají sa tým, že ak by ich pri čine prichytil, je možné, že by stret dopadol pre obe strany oveľa horšie. „Anjel strážny stál pri nich aj pri mne, pretože keď chodím a kontrolujem si tie objekty, ja mám legálne držanú krátku zbraň. A keď som si predstavil, čo by som robil, ako by som sa zachoval... Dva dni nad tým rozmýšľam,“ vyhlásil s tým, že ak by sa neminuli, možno by skončil vo väzení a zlodeji by neodišli v zdraví.