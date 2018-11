Krutý osud štvornásobnej matky z Jojky: Po kopancoch a vyhrážkach smrťou skončila na ulici!

Nie každý má to šťastie, že narazí na milujúceho partnera, s ktorým v láske vychováva deti. Nina také šťastie nemala. Hoci má len 31 rokov je z nej štvornásobná mama. So svojimi ratolesťami Kristiánkom, Adriánkom, Vivien a Elizabeth sa však ocitla na ulici, no nie svojím pričinením. Iba nemala šťastie na dobrých partnerov. Prvý ju nechal s tromi deťmi, nech sa zariadi, ako chce. Práve preto dúfala, že stretne človeka, ktorý ju bude ľúbiť a postará sa o ňu, aj o deti.

Nina skončila s deťmi na ulici. Zdroj: TV JOJ

Jedného muža aj našla. No to, čo spočiatku vyzeralo ako idylický vzťah, sa postupom času zmenilo. „Na začiatku to bolo fajn. Prvé tri roky to bolo fakt super. Potom, čím dlhšie sme boli spolu, tým viac žiarlil. Keď som s ním čakala malú Elizabeth, už to začalo škrípať. Trochu cukol, čiže celé tehotenstvo som bola sama s tromi deťmi a tehotná. Proste som došla z kúpaliska domov aj s deťmi a on tam nebol,“ spomína si Nina. Hoci sa otec malej Elizabeth vrátil, mladú ženu podvádzal.

Nina svojho partnera nepodviedla, no on žiarlil ako blázon. Paradoxom je, že čím viac bol on neverný, tým viac upodozrieval ju. Žiarlivostné scény, cirkus, krik, bitky – to všetko bolo na dennom poriadku. Uvedomovali si to aj deti a najmä najstarší Kristián: „Niekedy tatino bil maminu. Videli sme to.“ Aj keď mala Nina strach, snažila sa to nedávať pred deťmi najavo. „Kopal ma na zemi, mieril na mňa pištoľou. Kričali, že: Tatko, prosím ťa, nechaj maminu. Bola som ticho, aby deti nepočuli, že sa bojím,“ prežíva v myšlienkach peklo opäť Nina.

Prespávali v stane. Zdroj: TV JOJ

Chcela ho opustiť. Niekoľkokrát. No bránil jej strach, že by nemala kam s deťmi ísť. Mal ju v šachu. „Nešla som aj preto, lebo vedel, že s tými deťmi nemám kam ísť. A kebyže ho udám, tak by on mohol udať mňa na sociálku, že som na ulici,“ hovorí Nina. Až o pár mesiacov neskôr si povedala dosť a nabrala odvahu od tyrana odísť.

„S deťmi sme boli pozvaní na oslavu ku kamarátke, lebo mala narodeniny. Tak som tam šla. Kamarátka ale na mne videla, že sa bojím. Tak mi povedala, že tam mám ostať spať. Spala som tam a na druhý deň som sa vrátila na sídlisko, kde som bývala. A už mi kamaráti z každej strany hovorili, že bol včera opitý a rozprával v noci, že zastrelí mňa aj deti. To bol moment, keď mi už bolo jedno, že budem na ulici,“ spomína si.

Bola bez peňazí a strechy nad hlavou. S deťmi skončila na ulici v stane ako bezdomovkyňa. Našťastie však stále mala priateľov, ktorí ju aj s potomstvom raz za čas prichýlili. Tento príbeh nenechal chladným ani Vila Rozborila a rozhodol sa mladej slobodnej mamičke pomôcť.

Krutý osud Niny nenechal chladným Vila Rozborila. Zdroj: TV JOJ