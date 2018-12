Rozboril vytočený z politikov: Reagoval na tisícové zvyšovanie platov... TOTO je ťažký cynizmus!

Niekoľko rokov boli platy poslancov, politikov a ústavných činiteľov zmrazené. Tento rok sa však mzdy „roztopili“, a to nie je po vôli mnohým ľuďom. Hoci sa zdvihnú od roku 2019 aj platy učiteľov či minimálna mzda a dôchodok, oproti „papalášom“ sú to doslova drobné.

Politici sa bránia, že vlastne nejde o zvyšovanie, len o návrat k súladu so zákonom. Tieto platy boli totiž roky zmrazené, a keďže má naša krajina momentálne vyrovnaný rozpočet, nevidia dôvod mzdu za prácu poslanca nezvýšiť. Markantné rozdiely medzi zvýšeným platom poslanca NR SR a učiteľa rozhorčila aj moderátora JOJ-ky.

Vilo Rozboril sa snaží pomáhať tým, ktorí to skutočne potrebujú a ocitli sa v neľahkej životnej situácii. Mnohokrát je práve štát ten, kto sa na nich vykašľal a musia hľadať pomoc inde. Moderátor je takým malým anjelom pre ľudí v núdzi. A práve preto ho vytáča výška pláce našich politikov.

Vilo pomáha tým, ktorí to potrebujú. Zdroj: Facebook V.Ř.

„Ako hovoria: keď sa darí ekonomike, musia to pocítiť aj ľudia. Toto je ťažký cynizmus. Zdá sa, že V siedmom nebi bude ešte dosť dlho potrebné,“ napísal Vilo na svojom Facebooku na margo témy zvyšovania platov. Správy od ľudí ho však primäli k ďalšiemu kroku a to k výzve poslancov.

Na svoj profil pridal video, kde svoj počin vysvetľuje tým, že mu píšu ľudia. „Vilo, prosím ťa, prečo má pomáhať nejaká nevidiaca speváčka, ktorá má sama málo a je invalidná dôchodkyňa a prečo nepomáhajú radšej poslanci, keď si teraz zvýšili platy o viac ako tisíc eur,“ interpretuje správu moderátor.

Práve týmto videom sa rozhodol vyzvať poslancov. Keď už si zvýšili svoju mzdu na toľké peniaze, nech nimi pomáhajú tým, čo to potrebujú. „Výzva poslancom NR SR. Dôchodcom cca 11 eur mesačne, učiteľom cca 70 eur mesačne a sebe buch ho tisícečka navyše. Ja neviem, nejako sa mi to nezdá. Kuknite a všade zdieľajte. A možno sa aspoň nejaký statočný nájde. Aj keď veľký optimista nie som,“ napísal.

A v podobnom duchu sa moderátor vyjadril aj pre nás. „Pozrite sa, ak niekto nanávistne hovorí, že poslanci sú darmožráči a zaslúžia si minimálnu mzdu, tak to je demagógia. Je to významná ústavná funkcia a má byť adekvátne ohodnotená. Jasné! Ale ten nepomer je na hlavu postavený: tak dôchodcovia hore o možno 11 eur, učitelia priemerne možno o 70 eur a oni rovno tisícka? To je koľko? Navýšenie platu o koľko? Možno o cca 30 percent? Príde mi to nefér voči tisíckam ľudí na Slovensku. Myslím si, že v tomto prípade mali zákonodarcovia „dvakrát merať,“ vyjadril sa k téme pre Topky.sk Rozboril.