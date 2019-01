Bývalá markizáčka pred súdom: Už je rozvedená!

Niekoľko rokov pôsobili dnes už exmanželia Šimkovičovci ako idylický a zamilovaný pár. Majú spolu dve deti, pätnásťročného Marka a štvorročnú Sofiu. Dvojica bola spolu od roku 2000 a v roku 2005 uzavreli manželstvo, ktoré však v tichosti v stredu súd definitívne rozviedol.

Expartneri prechádzali počas 3 rokov krízou vzťahu. Neskôr sa dlhšie doťahovali, a to najmä kvôli deťom a spoločnému majetku. Ich vila v Prellenkirchene bola dokonca jeden čas aj na predaj, no aktuálne si ju vraj mala nechať exmarkizáčka. Ich rozchod dospel do takého štádia, že si nevedeli prísť ani len na meno.

Dvojica sa však nakoniec zrejme predsa len dohodla a dospela k spoločnému kompromisu. Ich manželstvo totiž bratislavský súd s platnosťou rozviedol 23. januára. Zrejme tak našli aj riešenie ohľadom starostlivosti o deti. „Dohodli sme sa, myslím, k spokojnosti oboch," povedal Šimkovič pre Nový čas. Exmoderátorku sme sa pokúšali kontaktovať, no neboli sme úspešní.