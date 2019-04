Martina Šimkovičová a jej ex po rozvode: Ignorácia súdu... Deti si rozdelili sami!

Kvôli deťom sa ich rozvod naťahoval dlhšie ako zrejme čakali. „Kríza u nás trvala už skoro tri roky. Bolo to zlé. Keď som zistil, že Martina má milenca s ktorým sa stretáva po nociach už rok, rok a pol, nakoplo ma to a podal som žiadosť o rozvod. Chcel som to urobiť už skôr, ale toto bola bodka," objasnil dôvod rozvodu pre denník Nový Čas Šimkovič minulý rok v júni.

Exmanželia Šimkovičovci odignrovali rozhodnutie súdu a deti si delia podľa vlastnej dohody.

Po vyše pol roku, koncom januára, ich súd nakoniec rozviedol a obaja sú tak konečne voľní. Zádrheľom boli ich deti. O ich starostlivosť sa už exmanželia poriadne doťahovali. Exmarkizáčka chcela spoločných potomkov výhradne do svojej starostlivosti, kým Šimkovič žiadal striedavú starostlivosť.

„Deti máme v striedavej starostlivosti, ale syn žije u mňa a dcéra u matky. Syn sa tak nakoniec rozhodol, nechcel byť s matkou, chcel byť so mnou, tak je to takto," vyjadril sa Šimkovič pre spomínaný denník. Deti si tak rozdelili pol na pol, no s druhým rodičom sa jeden aj druhý stretávajú sporadicky. Hoci súd presne určil, kedy má otec tráviť čas s dcérou, exmanželia to ignorujú. Na druhej strane sa však vraj cez smsky dohodnút na tom, kedy Igor Sofiu bude opatrovať.

Šimkovičovcov po dvanástich rokoch manželstva v júni rozviedli. ​