Balúchová plánuje ďalšie dieťa: Barbora, Boris ťa už nechce!

BRATISLAVA - Barbora Balúchová (31) si užíva úlohu matky. Jej synček Alexander Ján, v poradí desiate dieťa politika Borisa Kollára (53), len pred pár dňami oslávil druhé narodeniny a vyzerá to tak, že speváčka už pomýšľa na jeho budúceho súrodenca. Postará sa aj o druhé dieťa práve známy multiotecko?

Barbora je matkou na plný úväzok a so synom trávi maximum svojho času. Do svojho súkromia neváha pustiť svojich fanúšikov prostredníctvom sociálnych sietí, kde sa o mnohé momenty s dvojročným Alexom pravidelne delí, a to aj napriek kritike, ktorú na jej adresu kedysi zniesol práve Kollár.

Teraz sa Barbora postarala o ďalší rozruch. Na sociálnej sieti sa totiž otvorene vyjadrila k tomu, či jej nechýba partner. A speváčka odpovedala naozaj záhadne: "Momentálne môj parťák je môj syn. Čo bude ďalej, je vo hviezdach. Jedno viem určite, že Alexko nebude jedináčik." Keďže Barbora, ako sama priznáva, muža po svojom boku momentálne nemá, natíska sa otázka, či voľba otca jej druhého dieťaťa opäť nepadne na Kollára.

Zdroj: Instagram B.B.

Podnikateľ sa donedávna držal zásady, že každé dieťa splodil s inou ženou. Jedinú výnimku spravil v prípade bývalej playmate Andrey Heringovej, s ktorou má dcérku Saru Zoe a aj syna Borisa. Či sa podobný kúsok nakoniec podarí aj Balúchovej, je otázne. Sám Kollár má voči tejto otázke jasný postoj. "Neplánujem," vyjadril sa stručne pre Nový čas.

Vyzerá to, že blondínka vo svojich plánoch s multioteckom rátať nemôže a v budúcnosti sa bude musieť poobzerať po novom partnerovi. Nateraz však vyzerá speváčka spokojne a starostlivosť o Alexa si vychutnáva plnými dúškami. Kedy sa jej splní sen o druhom dieťati, je v tejto chvíli skutočne vo hviezdach.