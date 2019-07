Balúchovú obťažuje úchylák: Chce kúpiť jej nohavičky za mastnú sumu!

Barbora Balúchová sa pred vyše dvomi rokmi zaradila do „skupinky" Kollárových mamičiek. Niekto ju na sociálnych sieťach sleduje práve preto, iní kvôli jej práci a ďalším sa jednoducho páči ako žena. Ako napríklad jednému nápadníkovi, ktorý ju dokonca považuje doslova za bohyňu. „Barborka, vy ste najúchvatnejšia žena nášho showbizu... Ste tá najdokonalejšia bohyňa Slovenska,” znela správa od neznámeho muža ešte v januári.

Barbora Balúchová má rôznych fanúšikov. Niektorých dokonca so zvláštnym fetišom. Zdroj: Instagram B.B.

Tentoraz však, nazvime ho pán X, pritvrdil. S odstupom času sa Barbore opäť ozval s netradičnou, fetišistickou, ba priam až úchylnou, požiadavkou. „Ahoj. Prosím ťa, predala by si mi svoje nohavičky za 1200 eur?” Takto znela správa, ktorú mamička malého Alexa dostala o piatej ráno.

Naskytá sa otázka, či pán nebol posmelený alkoholom. Avšak o 7:25, keď sa už väčšina ľudí chystá do práce, či dokonca v práci už sedí, pán X svoju ponuku navýšil na 2000 eur, no to už od mladej speváčky žiadal k nohavičkám i pančušky. Barbore asi došla trpezlivosť a správy rovno zverejnila aj s anketou, či má alebo nemá predať intímne kúsky zo svojho šatníka.

Barbora Balúchová dostala skutočne netradičnú ponuku. Zdroj: Instagram B.B.