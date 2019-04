Christianovi z Päťdesiatich odtieňov sivej sa narodila tretia dcéra: Jej narodenie je zahalené rúškom tajomstva!

"Som veľmi hrdá na tieto tri nádherné dievčatá, je pre mňa česť byť ich matkou. Dnes som nesmierne šťastná. Šťastný Deň matiek," uviedla k fotke.

Zatiaľ však nie je známe, kedy sa dievčatko narodilo. Zástupca 36-ročného herca potvrdil správy o tehotenstve vlani v októbri. Dvojica sa zosobášila v roku 2013 a má spolu aj päťročnú dcéru Dulcie a o dva roky mladšiu Elvu.

Jamie Dornan odštartoval kariéru ako model pre významné módne značky. Na filmovej scéne debutoval v roku 2006 snímkou Mária Antoinetta, v ktorej stvárnil grófa Axela von Fersena. Okrem toho sa objavil aj vo filmoch ako Beyond the Rave (2008), Shadows in the Sun (2009), Flying Home (2014), Operácia Anthropoid (2016) či Robin Hood (2018). V rokoch 2011 až 2013 si zahral v seriáli Kde bolo, tam bolo (2011 - 2018) a účinkoval aj v televíznom projekte The Fall (2013 - 2016). Známy je aj ako Christian Grey zo snímok Päťdesiat odtieňov sivej (2015), Päťdesiat odtieňov temnoty (2017) a Päťdesiat odtieňov slobody (2018).