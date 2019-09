Obrovský strach o život a syna: V Balúchovej dome sa strieľalo!

BRATISLAVA - Speváčka Barbora Balúchová (31) prežila nedávno obrovské chvíle strachu. V bytovom dome, kde býva so svojím synčekom Alexandrom Jánom, ktorého má s podnikateľom a politikom Borisom Kollárom (54), sa totiž strieľalo. Za všetkým stoja dvaja mladíci, ktorí mierili a pálili zo zbrane hlava-nehlava na ľudí na ulici.

Ešte minulý týždeň v piatok sa v jednom z bratislavských domov strieľalo. Podľa informácií denníka Nový čas ide o bytovku, v ktorej býva Barbora Balúchová so svojím synčekom Alexkom. Za všetkým by mali stáť dvaja muži, ktorí strieľali z domu smerom na ulicu z airsoftovej zbrane.

Barbora Balúchová prežíva strach o syna. Zdroj: Instagram B.B.

„O siedmej ráno vám klopú na dvere policajti a pýtajú sa, či som počula výstrely, a koľko ich bolo,” povedala denníku speváčka, ktorá zároveň tvrdí, že nič nepočula. Až od policajtov sa dozvedela, čo sa vlastne dialo. Napokon si našla v schránke aj odkaz, ktorý ju poriadne vydesil.

„Ak si strelec, prihlás sa radšej na polícii na Dlhých dieloch, kde tento trestný čin vyšetrujú, bude to pre teba lepšie. Susedia, máte medzi sebou strelca, ktorý z tohto domu strieľa z airsoftovej zbrane po náhodných chodcoch. Sú to dvaja holohlaví mladíci, ktorí nabudúce môžu strieľať aj po vás alebo vašich deťoch,” stálo na lístku.

Bojí sa o syna! Barbora Balúchová má po streľbe v dome strach. Zdroj: Instagram B.B.

Po tomto incidente sa Barbora právom bojí o svojho syna. Keby šlo len o nevinnú zábavku detí, bolo by to ešte znesiteľné. No keď sa blondínka dozvedela, že za streľbou stoja dvaja muži, bojí sa oveľa viac. Ostáva len čakať, kedy sa prípad vyrieši a osoby zodpovedné za streľbu budú čeliť spravodlivosti. Až vtedy si totiž zrejme sympatická mamička vydýchne.