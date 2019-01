Radikálna zmena imidžu jojkárskej hviezdy: Jeho kučeravé háro je preč!

BRATISLAVA - Už roky sú ľudia zvyknutí na to, že mladý herec Dávid Krajčík (16) nosí na svojej hlave poriadne kučeravé háro, ktoré je doslova jeho poznávacím znamením. Dnes je však tento účes minulosťou. Hviezda z jojkárskeho seriálu Naši prešla radikálnou zmenou a s kučerami sa rozlúčila.

Už čoskoro spustí televízia JOJ vysielanie piatej série obľúbeného rodinného seriálu Naši. Posledná klapka padla ešte v roku 2018 a vydýchli si aj samotní protagonisti. Mohli konečne urobiť zmeny svojho imidžu, po ktorých túžili, no kým sa nakrúcalo, nesmeli prísť so žiadnym radikálnym zásahom do výzoru.

Piata séria obľúbených Našich sa už čoskoro dostane na obrazovky. Zdroj: TV JOJ

Finálny záber im tak doprial slobodu, ktorú využili predstavitelia Tomáša a Olivera Rodinovcov. Kým predstaviteľ staršieho syna, Gregor Miller, si zaobstaral iba dioptrické okuliare, Dávid Krajčík sa k tomu postavil o niečo radikálnejšie. Rozhodol sa zmeniť svoj typický účes.

Dnes by ste na ňom márne hľadali rozšafné kučeravé hniezdo. To je už minulosťou. Dávid sa rozhodol pre vystrihanie bokov úplne nakrátko a lokne si nechal len na vrchu hlavy. S novým účesom sa odprezentoval v silvestrovskom Inkognite. Nuž zmena je to poriadna. Čo poviete, pristane mu tento účes viac ako ten predtým?

Takto zmenil Dávid Krajčík svoj imidž. Zdroj: TV JOJ