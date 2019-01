Dusno v novej šou Markízy: Žena koketovala s Danglom... Skoro ho zmlátil jej frajer!

BRATISLAVA - Dnes štartuje na obrazovkách televízie Markíza nová zábavná relácia Hypnoshow. Moderátorom je obľúbený zabávač Dano Dangl (43), ktorý zažil počas šou chvíle dusna. Za všetko môže jedna zo súťažiacich Natália, ktorá s ním flirtovala rovno pred očami svojho partnera Juraja. Ten si to chcel s Danom vyriešiť ručne-stručne.

Markíza prichádza s novou Hypnoshow, kde bude 5 súťažiacich hrať o sumu 12 500 €. Tých vyberala televízia poctivo zo všetkých kútov Slovenska tak, aby v hypnóze predviedli čo najväčšiu šou a zabavili divákov pred televízormi. Pätica, ktorá sa predstaví už dnes večer, sa postará o poriadne dusno. Minimálne jedna zo súťažiacich – Natália.

Súťažiaca Natália flirtovala s moderátorom. Zdroj: TV MARKÍZA

Tá totiž pod vplyvom hypnózy mala pocit, že ju práve moderátor neskutočne priťahuje a veselo s ním flirtovala. To všetko pred zrakom svojej mamy a priateľa Juraja. „Ste fešák celkom,“ povedala brunetka na Danglovu adresu. „Ja mám síce priateľa, ale zisťujem, že aj starší muži sú atraktívni,“ dodala, čím Dana dostala do očividných rozpakov.

Takéto reči a koketná mimika s gestami mladej Natálie sa nesledovali jej priateľovi práve najľahšie. Počas brunetkinho flirtovania do neho musela niekoľkokrát drgnúť jej mama, aby sa upokojil. Dokonca ho museli krotiť aj po skončení nakrúcania, kedy si to chcel mladík s moderátorom vyriešiť ako chlap s chlapom.

„Dano Dangl je vtipný aj dobrý herec, ale určite ma nepriťahuje. Dúfam, že mi to moja láska odpustí. Snáď sa všetci dobre pochopíme a dobre to dopadne,“ povedala súťažiaca po skončení šou, čím ospravedlňovala svoje správanie v stave hypnózy. Isté je, že Juraj už Dangla po tejto scéne rád nemá. Prezradil to sám pre televíziu Markíza.

Dano Dangl sa dostal kvôli Natálii do rozpakov. Zdroj: TV MARKÍZA