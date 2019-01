Obézna jojkárka zatočila s kilami: Vážila 142 kíl a teraz... WAU to je ale zmena!

BRATISLAVA - Pred rokmi sa jej vysmiali, teraz im všetkým vytrela zrak! Radka Kaletová (31), ktorá vážila neskutočných 142 kilogramov a tuk v jej tele tvoril 75 % celkovej hmotnosti, sa rozhodla bojovať s nadváhou. Prihlásila sa do šou televízie JOJ, ktorá pomáha ľuďom nielen schudnúť, ale aj zmeniť ich myslenie. A stálo to za to!

Na Radkinu adresu padlo v minulosti niekoľko hanlivých slov pre jej váhu. A to aj zo strany porotcov speváckej súťaže. Hoci si rokmi našla priateľa, vydala sa a má dve zdravé deti, stále ju zožieral pocit, že by sa pre svojho manžela mohla stať neatraktívna a deťom by sa mohli vysmievať, že ich mama je tučná. Rozhodla sa preto pre zmenu.

Na začiatku vážila Radka Kaletová 136 kilogramov. Zdroj: TV JOJ

Mladá mama sa prihlásila do šou televízie JOJ - Reštart, kde ju nasmerovali na správnu cestu. V tom čase mala alarmujúcich 142 kíl. Nebolo to však jednoduché. Radka bola totiž veľmi vzťahovačná, výbušná a vzdorovitá. Nedodržiavala pokyny od profesionálov, ktorí sa jej snažili pomôcť. Z jedálnička si vyškrtávala jedlá, nedostatočne cvičila a ani svoje vnútro neprestavila. A preto zhadzovanie kíl nebolo ideálne.

Nakoniec však pochopila, že bez toho, aby sa snažila, to jednoducho nepôjde. Po pol roku sa jej podarilo dosiahnuť uspokojivú zmenu. „Výsledkom je veľká zmena. Vie pracovať s emóciami, dokáže pracovať s tým, ako sa pozerajú na ňu iní ľudia. Už nie je úplne vzťahovačná, ako bola na začiatku. Akoby sa to v nej úplne otočilo,“ povedal terapeut zo šou Patrik Balint.

S veľkým sebazaprením bojovala, aby schudla. Zdroj: TV JOJ

Zmenu na sebe videla aj samotná bacuľka, ktorá má dôvod na radosť. „Veľmi vzácne je to, že som schudla, ale to, že som zmenila aj myseľ, mi dalo viac pozitívnych vecí. Keby som nezmenila tú myseľ, tak by nešla dole ani tá váha,“ hovorí červenovláska, ktorej snom bolo dostať svoju váhu pod 100 kilogramov. To sa jej napokon aj podarilo a ručička sa zastavila na čísle 96. Aj percento tuku šlo dolu o polovicu.

„Veľmi dobre sa počúvali tieto výsledky a sama som prekvapená. Lebo som nečakala, že budem mať až štyri kilá pod stovkou. Takže sa teším,“ tvrdí Radka, o ktorej by fyziológ zo šou na začiatku nepovedal, že sa jej to podarí, a to najmä pre jej povahu. No zaťala sa a výsledky sa dostavili. Navyše metabolicky omladla o 19 rokov, z pôvodných 62 na 43!

Takto vyzerá Radka Kaletová teraz! Zdroj: TV JOJ