Radikálna ZMENA imidžu: Christová išla na blond!

Nielen Ivana Christová, ale aj jej dcéra Daniela dostali do vienka krásu a tiež nadanie v oblasti vizážistiky. Dievča sa vydalo v šľapajach svojej matky a Daniela sa tiež začala venovať zlepšovaniu a skrášľovaniu pleti.

Tentoraz sa však vizážistka nechala sama skrášliť a vložila sa do rúk odborníkov, ktorí jej pomohli so zmenou farby vlasov. Hoci mladej kráske s exotickým nádychom hnedé vlasy mimoriadne pristali, rozhodla sa pre radikálnu premenu a zvolila blond odtieň. „Včera sme to opäť trošku presvetlili," napísala k príbehu na Instagrame. Hnedá či blonďavá, Daniela stále vyzerá skvele!

Daniela vymenila hnedú farbu za blonďavú. Zdroj: Instagram D.CH.