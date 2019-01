Jakubec sa dočkal! Do držky mu chce dať Haklovej syn: Vyzval ho na súboj!

Jakubec si pritom koledoval už nejaký čas a na sociálnych sieťach atakoval známeho rapera a jeho snúbenicu Jasminu Alagič, ktorí však jeho provokácie zaryto ignorovali. Zdá sa ale, že šlágrový spevák za svoje početné urážky leží v žalúdku mnohým ľuďom aj celebritám. Za jeho drzosť si ho teraz podal práve Filip Hakl, ktorý sa, podobne ako pred časom jeho mama, zviditeľnil v poslednej sérii reality šou Farma.

Ten si chce preveriť, či je Jakubec naozaj odhodlaný ísť do ringu, alebo jeho výzvy boli len spôsobom, ako si vynútiť pozornosť. Na sociálnej sieti teda zverejnil pre Jakubca výzvu a od šoumena čaká jasnú odpoveď. „Pán Jakubec, chceš silou-mocou súboj? Na takýto moment som sa vždy tešil, konečne mu zavrieť ústa, keďže jediné, čo vie, je urážať druhých. Sú to len slová alebo máš naozaj odvahu premeniť slová na realitu?"

Zdroj: Instagram F.H.

Filip Hakl má pritom so súbojmi skúseností na rozdávanie. Venuje sa thajskému boxu a dokonca aj jeho výučbe. Už pri jeho prvom objavení sa na Farme si vyskúšal súboj s obávaným Martinom Šmahelom (37), a vyzerá to, že so zápasením chce pokračovať. Otázne však je, ako zareaguje samotný Jakubec. Príjme výzvu alebo príde s dobrou výhovorkou? Niet pochýb, že tento súboj by pobavil množstvo divákov, no či k nemu skutočne dôjde, to je nateraz vo hviezdach.

Dúfajme len, že sa v našom šoubiznise nerodí nový trend a do ringu tak nepoputuje stále viac známych mužov, či dokonca žien.