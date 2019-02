Obrovská facka pre Jakubca: Cibulkovú nazval zrúdou... Prišla drsná odplata!

Martin Jakubec si svoje urážky poriadne zlízne!

Zdroj: Instagram

BRATISLAVA - Čo si navaril, to si aj zje! Pred pár dňami sa Martin Jakubec (35) nechutne pustil do Dominiky Cibulkovej (29). Zrejme ho naštartovalo, že tesne predtým tenistku kvôli kožuchom skritizoval Robo Papp (37), pričom v médiách sa tento konflikt vo veľkom rozoberal. Polievočku si teda zrejme chcel prihriať aj tento "spevák", no jeho snaha sa minula účinkom. A nielen to. Za svoje slová teraz bude niesť následky!