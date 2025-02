Haklovej syn BURCUJE Slovákov: Založil KONTROVERZNÉ politické hnutie... Slová o ZMRAZOVANÍ ľudí!

Filip Hakl s mamou Monikou (Zdroj: Facebook M.H.)

Monika Haklová sa zviditeľnila účinkovaním v reality šou Farma. Neskôr sa tam prihlásil aj jej syn Filip. A práve okolo neho je posledné dni poriadny rozruch. Zatiaľ čo sa jeho mama fotí na platformu OnlyFans, on založil kontroverzné politické hnutie. Na sociálnych sieťach si vytvoril profily, ktoré pomenoval Haklyon. Prihovára sa tam Slovákom, ktorých doslova burcuje.

„Týmto oznamujem Slovensku vznik nového politického hnutia Haklyon. V histórii ľudstva ešte neexistovalo politické hnutie, ako sme my. To vám zaručujem. Naším cieľom nie je len pomôcť Slovensku, ale celému svetu. Mojím cieľom nie je vás presviedčať, ale vyjadriť tieto ciele. A tí, ktorí sú pripravení na to, tí vyvolení, budú cítiť v kostiach, že toto je správne. Tí, ktorí to tak necítia, nepatria k nám. Ale tí, ktorí to cítia, a tí, ktorí budú chcieť nasledovať tento cieľ, tak tí pomôžu aj tým, ktorí neveria,“ povedal v úvode. Pre koho je politické hnutie vhodné?