Jakubec sa pustil do tváre z Markízy: Je na omamných látkach... Dal mi análny kolík jeho matere!

Spevák však šmahom ruky Haklov návrh zmietol zo stola. Odôvodnil to tým, že cena, za ktorú je ochotný sa do ringu postaviť, je 400 000 €, čo si Filip nemôže dovoliť. V podstate teda celá situácia dopadla presne tak, ako každý očakával. Zrejme aj výška mastnej sumičky má takéto kolosálne rozmery práve preto, aby sa Jakubec v konečnom dôsledku v žiadnom zápase nikdy neukázal. To, že by mu za jeho šou niekto zaplatil stovky tisíc eur, je totiž viac ako nepravdepodobné, s čím určite počítal.

Aj tak si však na adresu Hakla neodpustil štipľavé poznámky a nezabudol do nich zahrnúť aj jeho mamu Moniku. „Začali sa ponúkať pseudo hráči v ringu. Medzi inými deti, mládež a kdekto. Naposledy Hakl, ktorý je zmyslov zbavený, pod vplyvom návykových a omamných látok sa už raz predviedol, keď mi priniesol ako svadobný dar análny kolík jeho matere Haklovej. Samozrejme, že takýto paraziti potrebujú zaujať, potrebujú prezentovať svoje chabé schátralé existencie na niekom, ako som ja, kto je v kurze,“ vyhlásil s tým, že jeho ponuku prijme iba v prípade, ak mu na účet pribudne 400 tisíc.

Filip Hakl dokázal k zemi zložiť aj namakaného Martina Šmahela. S Jakubcom by teda nemal zrejme ani najmenší problém. Zdroj: TV MARKÍZA

Martin Jakubec sa nenavážal len do Filipa, ale aj jeho matky Moniky Haklovej. Zdroj: Facebook M.H.

Filip sa jeho odkazu chytil a patrične ho využil aj na svoje self promo. Peniaze mu vraj dá, ak bude mať na instagramovom účte 400 000 fanúšikov. Odkiaľ by peniaze vzal, svojim sledovateľom neprezradil, no Jakubca v príspevku poriadne ponížil. „Mne ideš hovoriť, že som bol pod vplyvom návykových a omamných látok, čo ani nepijem a nefajčím? Odmalička športujem a som 4-násobny majster Slovenska v rýchlostnej kanoistike. Predtým, ako ideš niekoho súdiť, by si mal toho človeka poznať. Prečo sa radšej nepriznáš, ako podvádzaš Božanku s mladými chlapcami, ako s nimi chodíš na dovolenky a dokonca som počul, že si točil gay porno, lebo si nemal peniaze,“ naložil Martinovi.

Svoje odhodlanie porátať sa s Jakubcom fyzicky netají. „Martinko... Takže chceš tých 400 000€ za súboj? Okej... dám ti ich. Pod jednou podmienkou - ak sa celé Slovensko spojí, uvidím nátlak celej SR a získam 400 000 sledovateľov na mojom instagrame filiphakl do 06. 02. 2019. Takže 1 mesiac, máš to mať, tým pádom už nebude také ťažké ti dať toľko peňazí, aj keď je to aj tak veľa. 400 000€ za 400 000 sledovateľov na Instagrame a celé Slovensko konečne uvidí, ako Jakubcovi zavriem hubu,“ vyhlásil na svojom profile Hakl. Na to, ako celá situácia dopadne, si tak budeme musieť počkať ešte takmer celý mesiac.