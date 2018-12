Moderátorka Vacvalová bežala bez prestávky 125 km: Opuchnuté nohy a tie palce... Och!

Beh v prírode sa stáva stále populárnejší a našiel si miesto u väčšiny športových nadšencov. To, čo obľubuje Lenka Vacvalová (29), by ale nezvládol každý. Prepadla fenoménu s názvom ultrabeh. A to už je iný level! Málokto by asi tipol, že táto nežná žienka dokáže zdolať vzdialenosť 125 kilometrov.

Práve toľko si naservírovala uplynulý víkend na jubilejnom dvadsiatom piatom ročníku "Pražskej stovky". Aj keď to znie neuveriteľne, Lenka si aktivitu nevie vynachváliť. Minulý ročník tohto behu dokonca vyhrala! Tentokrát skončila na úžasnom druhom mieste. Bežala pritom viac ako neskutočných osemnásť hodín. Paradoxne, s behom začala len pred tromi rokmi.

Krásna herečka a moderátorka mesačne nabehá aj 300 kilometrov a pohyb jej prináša obrovskú radosť, no taktiež aj bolesť. Lenka sa totiž po závode "pochválila" nôžkami, ktoré by len ťažko ukázala v plesových sandálkach. „Mám strašne otlačené palce a hrozne to bolí v topánkach,”priznala kráska krátko po závode. Mnohí by si po takomto výkone vyložili nohy na stôl a čakali na blížiace sa sviatky. Ryšavá herečka ale nemá na oddych čas.

Po závode sa tak presunula rovno do Bratislavy, kde ju čakalo nakrúcanie. „Keď som bežala poslednú stovku, tak som v podstate dva dni ani nechodila. A teraz nielenže chodím, ale ešte som aj viete kde? V Bratislave. Zajtra ráno točím,” zdôverila sa moderátorka svojim fanúšikom a priznala, že najviac má obavy z toho, či sa jej opuchnuté nohy zmestia do krásnych, no poriadne nepohodlných topánok. Svoje "labky" sa nakoniec rozhodla aj ukázať. Opuchnuté chodidlá, prsty a zmodralé nechty ju pravdepodobne potrápia ešte niekoľko dní. Lenka si však z toho vrásky nerobí a behu zostane verná aj naďalej.

