Frajer Juraj po návrate z Farmy: Úrady mu idú po krku... Narobil si DLHY!

NITRA - To nedomyslel! Juraj Solčanský (25) sa na Farme nechal počuť, že túži po bezstarostnom živote plnom zábavy a peňazí... Že tvrdá práca nie je nič preňho a raz bude slávny. Do povedomia verejnosti sa mu už vďaka markizáckej reality šou dostať podarilo, no svojou účasťou v televíznom projekte si zároveň narobil nepríjemné problémy. Začali sa mu totiž kopiť dlhy!

Exfarmár to priznal v rozhovore pre portál markiza.sk. Vraj účasť v reality šou mu priniesla aj viaceré nepríjemnosti. „Celkové zhodnotenie Farmy nie je pre mňa celkovo až tak pozitívne, vzhľadom na to, že realita tam bola dosť krutá, vzhľadom na nejaké určité osobnosti, ktoré sa doma vykreslili, keď som to pozeral, dosť falošne a dosť ma sklamali, tak som to radšej ani nesledoval,“ povedal Solčanský.

Navyše sa mu za obdobie, čo bol na statku, začali kopiť dlhy. „Ale inak mi tá Farma docela pomohla, narobila mi aspoň dlhy, že som nebol na úrade, paušále rástli, takže v pohodičke,“ povedal medzi rečou exfarmár, ktorý si svoje finančné záväzky pred nástupom do reality šou zabudol zabezpečiť. Ak však jeho dlhy pozostávajú len z toho, čo mu vzniklo počas jeho pôsobenia v šou, nemali by byť záväzky extrémne vysoké. Projekt sa totiž natáčal len krátke 2 mesiace.

Navyše sa Jurajovi podarilo nájsť na tomto všetkom aj jedno pozitívum. „Ale celkové zhodnotenie by som zobral tak, že som veľmi rád, že som tam bol, lebo ľudia ma spoznávajú, fotia sa so mnou, chcú so mnou byť, takže na druhej strane som z toho celkom pozitívne prekvapený,“ jeden z jeho snov - byť verejne známy, sa mu tak vďaka Farme naplnil.