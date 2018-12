Vyhrážky samovraždou či návrh na potrat: Táňa z Farmy podala na bývalého trestné oznámenie!

Farmárska Xena teraz musí bojovať o svoju dcéru. Jej bývalému sa totiž absolútne nepáči, že by malo dievčatko zostať v matkinej starostlivosti. Jeden z pomyselných vrcholov nastal pred samotným finále Farmy. „Zablokoval mi autom východ z domu. Nechcel ma pustiť preč, začal robiť obrovské scény. Potom vyhlásil, že so mnou malú nepustí. Nikto pritom nepovedal, že ide so mnou na finále. Musela som podať trestné oznámenie“ prezradila nám brunetka s tým, že dcérka s ňou na finále naozaj nebola.

Momentálne ju najviac hnevá skutočnosť, že sa silou mocou snaží dostať ich dcéru do striedavej starostlivosti. Pritom ju pôvodne vraj ani nechcel. „Najprv ma posielal na potrat. Nakoniec sa zmieril s tým, že si dieťa necháme. Potom ale vyhlásil, že ak bude postihnuté, necháme ho v nemocnici. A že ak to budú dvojičky, vezmeme si len jedno,“ šokovala nás Táňa, ktorá vraj s dcérou strávila dva roky v Nemecku, pretože bývalý partner za nimi nechcel prísť a za ten čas sa za nimi mal staviť iba dvakrát na návštevu.

Najnovšie bol Pavlovi doručený návrh na striedavú starostlivosť dohodou. On totiž podobný návrh podal tiež, no ide o typickú striedačku, s čím farmárka nesúhlasí, keďže by podľa nej dcére narušil zaužívaný režim. Táňa dúfa, že sa im podarí nájsť kompromis, hoci hovorí, že jeho rodina sa snaží dievčatko pri každej príležitosti huckať či obalamutiť rôznymi darčekmi. Od bývalého má ale konečne v rámci možností ako taký pokoj. Zablokovala ho na sociálnych sieťach a výrazne obmedzila aj ďalšie možnosti kontaktu. To, čo robí, s kým je a kde je však vraj neustále skúša zistiť cez jej okolie.

Táňa Brunayová sa po návrate z Farmy najprv zasnúbila. Vzťah sa ale krátko na to rozhodla ukončiť. Zdroj: Facebook P.M.

Brunetka je s bývalými farmármi v kontakte. S Petrom sú si aj naďalej blízki. Zdroj: Instagram S.S.

A vzťah s jeho sestrami, ktoré na ňu kydajú špinu? „Jedna bola vydatá za Turka, rozviedla sa, o čom ich mama ani nevie. Druhá má na krku 11exekútorov, manžela, s ktorým nežije, stretáva sa aj s mužmi rumunskej národnosti vo veku jej synov. Tie majú najmenej čo rozprávať. Dom aj pozemok je môj, s Paľom sme mali len spoločný úver. Navrhla som mu, že mu 400€, ktoré doteraz zaplatil, vrátim," vysvetlila nám.

Najviac zo všetkého si želá, aby sa celá situácia konečne upokojila a s bývalým snúbencom sa dohodli na starostlivosti. Chvalabohu už ale vraj nemusí čeliť, obmedzovaniu, neustálym kontrolám alebo jeho vyhrážkam, že si siahne na život. Aj s tým sa počas niekoľkoročného vzťahu musela popasovať. No a to, ako jeho rozpad definitívne dopadne, uvidíme zrejme až časom.