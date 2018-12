Vyhrážal sa mi samovraždou… Opletačky s políciou! Otvorená spoveď Táne z Farmy o ťažkom živote s bývalým

TOPOĽČANY - Tatiana Brunayová je bývalou farmárkou, ktorá si toho vďaka svojmu účinkovaniu v poslednej sérii Farmy odniesla viac než dosť. Zo strany verejností i médií bola neustále osočovaná pre jej pomer s Petrom Harezníkom. Ten síce časom prerástol do skutočnej lásky, no "Xena" si stále nemôže vydýchnuť. Dôvodom je jej bývalý partner. S Pavlom si toho počas šiestich rokov zažila viac než dosť, a tak sa konečne rozhodla prehovoriť. Po tom, čo nám prezradila, sa už rozhodne nikto nebude čudovať, prečo sa rozhodla zostať v náručí iného muža....

Jej život po boku bývalého snúbenca ani zďaleka nebol prechádzkou ružovou záhradou. Po rozchode však zachádza ešte ďalej. Okrem toho, že si za svoje vyjadrenia sprvu pýtal peniaze, zašiel až tak ďaleko, že sa podľa našich informácií náznakmi vyhrážal ľudom z televízie, svoje si vypočula aj naša redaktorka, dokonca sa neštítil ani toho, aby sa púšťal do ľudí vo verejných diskusiách s tým, že na nich podáva žalobu. Časom sa teda ukázalo, že Tánino konanie na Farme malo svoje opodstatnenie. A ona sa rozhodla, že konečne prezradí, čím všetkým si musela prejsť.

„My sme mali problémy od počiatku vzťahu. On bol veľmi chladný. Nemôžem povedať, že je zlý, pomôže, poradí, postará sa, ale ľudia potrebujú aj city, nech to funguje. A tam bolo vzduchoprázdno. Na jeho prvom mieste boli autá. Vždy som hovorila, že keby sa staral o náš vzťah ako o ne, bolo by to úplne iné. Pusu mi dal raz za mesiac, v meste ma nechytil za ruku, nevedela som, čo je objatie. To človeku chýba, verím, že nie som jediná, ktorá by bola z takéhoto vzťahu nešťastná,“ povedala nám na úvod Táňa s tým, že Pavla mala napriek tomu rada, no ich vzťah pripomínal skôr ten kamarátsky. Po celý ten čas s ním bola najmä kvôli spoločnej dcére, pretože nechcela rozbiť rodinu.

Najnovšie sa v médiách objavili informácie, podľa ktorých mal po krachu ich vzťahu zasiahnuť Peter. Údajne mal Táninho snúbenca vyhodiť z domu. „Nie. Peťo si urobil z neho srandu, lebo večer predtým mu Paľo písal sms-ky. Nech mi nevypisuje, neotravuje ma, dá mi pokoj. Boli to samé vulgarizmy. Preto mu Peťo na druhý deň zavolal, či si to chce vydiskutovať. Chcel sa s ním stretnúť. Paľovi to vraj z rôznych dôvodov nevychádzalo, ale ani to nechcel. Peťo potom chytil nervy a povedal mu, že by sa mohol vysťahovať, podpichol ho. Nič iné už nemohol,“ vysvetlila nám bývalá farmárka.

V polovici októbra sa dvojica zasnúbila. Táňa však napokon plánovanú svadbu odvolala a nasledoval rozchod. Zdroj: Facebook P.M.

Navyše, Táňa vraj bývalému nechcela vrátiť veci ich dcéry. Spoločnej dcéry, ktorá momentálne žije s Táňou. „Svoje osobné veci si balil sám, ja som nebola ani doma. Všetko si zbalil, zobral a to, čo som ešte neskôr našla, som postupne vrátila. Čo sa týka vecí malej, už počas toho, ako som sa s ním chcela rozísť, presne vedel, čo je jeho, čo chce späť. Matrace a podobne. Aj veci malej, ktoré zaplatil on. Ja som nevedela, čo presne platil on, čo ja, nech si napíše zoznam a vrátim mu to. Neviem ale, načo by mu to bolo,“ povedala nám Táňa s tým, že Pavol síce momentálne vystupuje ako otec roka, no ich svoju dcéru najprv ani nechcel. Dokonca ju mal pôvodne posielať na potrat.

Zvláštnym krokom boli aj zásnuby, o ktorých vraj celé tie roky nechcel ani počuť. To isté vraj platí o druhom dieťati. „Za celé tie roky, čo sme boli spolu, nebolo ani slovo o svadbe. Boli sme spolu, bol spokojný. Dva roky som bola s malou v Nemecku sama. A on si myslel, že bude dieťa vychovávať cez Skype. Vtedy som mu povedala, že ak chce rodinu, nie cez internet. Strávila som tam tehotenstvo, malá sa narodila a on prišiel až po dvoch týždňoch. S výhovorkami, že sa nedalo, nemohol z práce a podobne. Za celý ten čas bol za nami dvakrát. Potom som mu povedala, že takto si partnerstvo a rodinu nepredstavujem,“ prezradila nám brunetka a dodala, že k tomu, aby odišiel za rodinou, ho napokon musela presvedčiť až jeho matka, ktorej sa Táňa ozvala.

V Nemecku spolu všetci žili rok a potom sa vrátili na Slovensko. Do domu, kde žijú dodnes. Pozemok aj dom zdedila Táňa po rodičoch. Úver vo výške 130€ splácali partneri spolu. Aj napriek tou sa však Pavol nechcel udomácniť. Oblečenie si nechal prať u svojej matky, tam sa chodil aj najesť či sprchovať. „Bol tam ako na návšteve. Ani zďaleka to nevyzeralo ako spolužitie rodiny. Akoby chcel každú chvíľu odísť,“ povedala pre Topky farmárska Xena. Po rozchode však prehlásila, že doteraz zaplatené peniaze za úver mu vráti.

Šťastie napokon Táňa našla po boku Petra Harezníka. Hoci na farme lásku nehľadala, až pri ňom si uvedomila, že vzťah môže vyzerať aj inak. Zdroj: TV MARKÍZA

Napokon prišla Farma. Až tá Táni nastavila zrkadlo, aby si uvedomila, že láska muža a ženy môže vyzerať aj inak než to, na čo bola doposiaľ zvyknutá a potichu to celý ten čas trpela. „On to všetko zhadzuje na Farmu. Snažila som sa mu vysvetliť, že počas šiestich rokov sme sa o tom rok čo rok sústavne rozprávali. Vždy som mu dávala najavo, že je tam problém. Nijako to neriešil. Viete, tam vôbec nešlo o sex, ale o city,“ priznala nám úprimne brunetka, ktorá so svojím ex zostávala len vďaka svojej pevnej vôli a túžbe vychovať dcéru v kompletnej rodine. Napokon sa však rozhodla začať myslieť aj na seba.

„Farmou sa to iba vykryštalizovalo, dala som si to dokopy v hlave a videla som, že človek vie fungovať aj inak. Dá sa to aj inak,“ hovorí Táňa s tým, že až vďaka Petrovi Harezníkovi si uvedomila, že partnerstvo a opora nevyzerá tak, ako to, čo jej poskytoval bývalý partner. A to aj napriek tomu, že po tom, čo zo šou vypadla, ju bývalý z ničoho nič požiadal o ruku. „Ževraj len tak. A zrazu chcel aj druhé dieťa, pritom predtým o tom nechcel ani počuť,“ povedala nám Táňa, ktorá však napokon zásnuby odvolala.

Po rozchode však túžila skôr. „Ale nevedela som, ako to zoberie. Lebo on to dával za vinu Farme a Peťovi. Ja som mu vysvetlila, že som nikoho nehľadala. Len sa mi utriedili myšlienky a prišla som na to, že nechcem takto fungovať. Chcem, aby mi niekto prejavoval náklonnosť, city, že mu na mne záleží. Aby mi bol oporou,“ vysvetlila nám a zároveň prezradila, že to, čo nasledovalo po spomenutí slova rozchod, by si nepredstavila žena ani v najhoršom sne.

Pri Petrovi Táňa konečne žiari šťastím. Hovorí, že je pre ňu obrovskou oporou. Zdroj: Instagram S.S.

„Vyhrážal sa mi, že ak s ním skončím, skočí pod auto, pod vlak. Dokonca raz pojedol tabletky,“ ozrejmila nám, s čím musela po celý ten čas žiť. Keď sme sa jej spýtali, či sa s bývalým bála rozísť, priznala, že to kvôli jeho správaniu nebolo možné. „Bola som úplne zahnaná do kúta.” Keď sa tak napokon stalo, jej verdikt mal ťažké následky. Pavol mal prísť k nej do práce a pred jej kolegami vykrikovať, že to nemôže urobiť. Ešte predtým však okúsila teror v podobe neustáleho kontrolovania telefónu a toho, čo práve robí.

Momentálne má brunetka hlavu v smútku kvôli opletačkám s políciou – samozrejme, pre jej bývalého partnera. Táňu však mrzia aj súdy, ktoré nad ňou vynáša verejnosť. Nikto z nich si totiž nedokáže predstaviť, čo všetko po boku svojho niekdajšieho snúbenca musela zažiť. To, že našla „normálneho“ muža, prijíma s obrovskou vďakou a pokorou. Konečne si ju našla možnosť žiť po boku milujúceho partnera, ktorý jej dáva silu. Jej boj však ešte stále neskončil. Už teraz je pre vás pripravený článok s ďalšími informáciami o vzťahu, z ktorého sa Táni, chvalabohu, napokon podarilo vykľučkovať.