Ibi Maiga po návrate z Farmy radikálne zmenil imidž: Nový účes... Ej, vyzerá ako Jánošík!

Pre zmenu imidžu sa rozhodlo niekoľko účastníkov poslednej série reality šou Farma. Odstránené znamienka, prifúknuté pery, ohnivé vlasy, videli sme už všeličo. Zmena Ibrahima Maigu bude určite patriť k tým výraznejším. Zapletané vrkôčiky už nie sú len doménou školáčok. Pre tento šmrncovný look sa najnovšie rozhodol aj známy spevák a herec Ibrahim Maiga.

Rôzne kreácie zo zapletaných vlasov nie sú v Afrike ničím výnimočným a tešia sa obľube ako u žien tak aj u mužov. Novým účesom ale Ibi tiež nápadne pripomína slovenského zbojníka Juraja Jánošíka. Či sa teda nechal inšpirovať práve týmto hrdinom, alebo ide o africkú tradíciu, neprezradil.

Ibrahim Maiga sa zveril do rúk svojej sestre Awe. Zdroj: Instagram I.M.

Paradoxne, o účes sa mu nepostaral žiaden prominentný kaderník ako by to vyriešili iné známe tváre. Ibi sa do rúk zveril svojej sestre Awe (29). „Today new look, nový účes," hrdo hlási Ibi svojim fanúšikom na instagrame už v samotnom procese stajlingu. Ako účes nakoniec dopadol, posúďte sami. Za nás, Ibi, jó jó.

Ibi sa Slovákom po rokoch pripomenul nedávnou účasťou v reality šou Farma, kde si vyskúšal, ako sa na slovensku žilo pred niekoľkými storočiami. Šou ho, zdá sa, neodradila, a „čierny bača“ zatiaľ zotrváva na Slovensku. Jeho sestra Awa, podobne ako Ibi, taktiež žije na Slovensku a fanúšikov si získava ako speváčka, raperka a tanečníčka.

Takto dopadla zmena imidžu Ibrahima Maigu. Zdroj: Instagram I.M.