Rozchod markizáckych hviezd: Už má iného... Prezradila detaily vzťahu!

BRATISLAVA - Len prednedávnom sa na verejnosť dostala informácia, že herci z markizáckych Oteckov, ktorí mali vzťah ako na obrazovkách, tak aj v súkromí, sa rozišli. Jana Kovalčíková a Roman Poláčik si mali dať zbohom ešte koncom jari. Plavovláska sa dokonca vyjadrila, že herca by už nechcela a dokonca si stihla nájsť aj nového priateľa...

„Tak som si uvedomila, že možno by som mohla vyskúšať niekoho normálneho. Taký bežný občan. Je to absolútne bežný občan,“ vyjadrila sa herečka v šou Neskoro večer, kde ju vyspovedal Peter Marcin. Jej nový partner nemá nič spoločné s umeleckým odvetvím, s priateľmi vraj prevádzkuje arénu na extrémne športy.

Jana Kovalčíková a Roman Poláčik priznali rozchod. Herečka si už stihla nájsť nového partnera. Zdroj: TV MARKÍZA

Jana Kovalčíková je opäť sťastne zamilovaná. Zdroj: TV MARKÍZA

Okrem toho, že robí manažéra a je „tabuľkový typ“ prezradila dokonca aj to, ako sa zoznámili. „Zoznámili sme sa na hudobnom festivale. Prišiel, oslovil, ja som akceptovala a bolo,“ konštatovala vtipne Kovalčíková. S bývalým priateľom Romanom však údajne majú stále dobré vzťahy. Bodaj by aj nie. Rozhádaným bývalým partnerom by sa v opačnom prípade hral zamilovaný pár na obrazovkách len veľmi ťažko...