Herec z markizáckych Oteckov má dôvod na radosť: S priateľkou čakajú bábätko!

BRATISLAVA – Tak tomu sa povie prekvapenie! Herec z obľúbeného markizáckeho seriálu Roman Poláčik (31) sa už čoskoro zhostí tej najkrajšej životnej úlohy. Hoci v Oteckoch hrá, dieťa mu tam zatiaľ dopriate nebolo. To však neplatí o jeho súkromí. Jeho priateľka Katka totiž čaká bábätko!

Roman Poláčik hrá v Oteckoch už nejaký ten piatok a dokonca po boku svojej bývalej priateľky. S Jankou Kovalčíkovou kedysi tvorili pár, no ako vyšlo najavo v novembri 2018, ešte na jar toho roku išli od seba a momentálne sú v súkromí obaja spokojní s novými partnermi. V seriáli však už stihli vstúpiť aj do zväzku manželského.

V seriáli Oteckovia sa oženil. Partnerku mu hrá jeho bývalá priateľka Jana Kovalčíková. Zdroj: TV MARKÍZA

Predstaviteľ Ondra má podľa informácií Nového Času teraz obrovský dôvod na radosť. Po Janke našiel šťastie a lásku po boku sympatickej Katky, ktorá mu robila spoločnosť aj na minuloročnom odovzdávaní cien Osobnosť televíznej obrazovky. Hoci ich vzťah netrvá ešte ani rok, pripravujú sa na tie najkrajšie roly.

„Budeš tato, povedala a odvtedy som šťastný, plný očakávania i obáv, kam to vlastne náš potomok príde. Či sa mu bude svet páčiť a či sa mu budeme páčiť my. Či mu bude voňať vzduch, chutiť jesť, či je farba dupačiek v pohode a kočík dostatočne odperovaný,“ vyjadril sa pre víkendovú prílohu spomínaného denníka Roman. Na bábätko sa už obaja veľmi tešia a sám Poláčik priznáva, že nasleduje obdobie, keď toho bude naozaj veľa. „Ale ja sa na to neskutočne teším,“ uzatvára budúci otec.