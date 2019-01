Rozchod po 10 rokoch: Najsledovanejšia sexica z Jojky je voľná!

Najsledovanejšia sexica z Jojky je voľná!

BRATISLAVA - Vyzeralo to na dokonalý manželský pár, no rozprávke je koniec. Lucia Javorčeková (28) je verejnosti známa najmä vďaka finále Miss Universe, širokému portfóliu nahých fotiek či ako asistentka z jojkárskeho Paneláku. Brunetka posledné roky pracovala na svojej modelingovej kariére v Taliansku, no v poslednom období strávila oveľa viac času na Slovensku. A zjavne na to má dôvod...