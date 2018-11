Herečka Mauréry (50) drie vo fitku: Pozrite, vyzerá parádne!

Zuzana je krásna a talentovaná herečka, ktorá má už čo-to odohraté. Diváci ju momentálne môžu vídať v obľúbenom rodinnom seriáli Oteckovia, kde hrá Tamaru. V súkromí nebojovala ani s príliš vychudnutou, ani obéznou postavou. Mala ženské krivky a mnohí muži mohli oči nechať na jej dekolte.

V Oteckoch stvárňuje učiteľku Tamaru. Zdroj: TV MARKÍZA

Herečka si však v poslednom čase dopraje pravidelný pohyb a dáva si do tela v posilňovni. Najnovšie sa pochválila fotkou z fitka, pri ktorej mnohí doslova stratili reč. O tom, že jej to mimoriadne svedčí, hovoria aj komentáre jej hereckých kolegov: „Zuzi! Úžasná postava! Odpadnem!“ chváli ju Michaela Čobejová, „Waaaauuuu, Zuzkaaaa, klobúk dolu,“ rozplýva sa René Štúr. Eva Pavlíková zas vtipkuje: „Zuzu, však už Twiggy si... Márišku... Jak ty to děláš, Karle?“

Takouto fotkou sa Zuzka pochválila na Facebooku. Zdroj: Facebook Z.M. ​