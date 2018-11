Nevraživosť v markizáckej Farme sa stupňuje: Sú to blbci!

Za zraneného pštrosa 10 priestorových metrov dreva. Tak znelo zadanie hospodára Martina pre tento týždeň. Táto špeciálna úloha je trestom pre farmárov a za jej prípadné nesplnenie bude musieť jeden z nich súťaž nadobro opustiť. Hlavne mužská časť farmárov je však vyšťavená z úloh z predošlého týždňa a v kuchyni tak zavládlo zúfalstvo. „Navrhoval by som sústrediť sa na úlohy, aby sme mali budúci týždeň čo jesť, a vo voľne namiesto pauzy a dlhého spania sa bude robiť drevo, čo sa stihne, od rána do večera,” navrhol osobný tréner Martin Šmahel (36). Prekvapivo s ním súhlasila väčšina ostatných farmárov, argumentujúc ochranou vlastného zdravia.

Bez boja sa odmietla vzdať jedine farmárka týždňa Renáta Greschner (50), ktorá rozhodla, že by sa o splnenie špeciálnej úlohy mali aspoň pokúsiť. „Toto mi môže povedať niekto, kto využil všetky možnosti, že to bol osud a takto to malo byť. Podľa mňa sú to blbci,” adresovala tvrdé slová svojim kolegom. „Ja si neviem predstaviť, že prídem domov a moje deti sa opýtajú, či som prehrala duel a ja im poviem: nie, ja som išla domov za pštrosa.” Renáta tak opäť všetkých zmobilizovala a o splnenie neľahkej úlohy sa teda aspoň pokúsia.

To ale ešte z hospodárovej strany nebolo všetko a zúfalých farmárov prekvapil ešte jednou "ľudovou" úlohou. Každý musí mať na konci týždňa svoju bábiku z kukuričného šúpolia. K množstvu fyzicky náročných úloh sa tak pridala aj úloha vyžadujúca zručnosť a hlavne trpezlivosť, ktorá už niektorým súťažiacim došla.

Vyhrotená situácia a nervozita tak uvoľnila na povrch aj posledné skrývané emócie a do konfliktov sa dostalo hneď niekoľko farmárov. Nevraživosť v šou sa tak rapídne stupňuje.