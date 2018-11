Totálna nechutnosť na markizáckej Farme: Neuveríte, čo museli súťažiaci jesť... Fuj, to je ale HNUS!

BRATISLAVA: Kto chce imunitu, musí sa premôcť a ísť až za svoje hranice! Také sú farmárske pravidlá a všetci súťažiaci to veľmi dobre vedia. Ale to, čo si pre nich pripravili tvorcovia šou tentokrát, nečakal asi nikto.

To, že súťažiacim na Farme chýbajú ich obľúbené domáce jedlá, nie je žiadnym tajomstvom. Aj preto sa mnohí najskôr potešili pri zistení, že najnovšia súťaž o imunitu bude práve o jedle. Každý farmár dostal za úlohu vyprázdniť rovno päť tanierov. Delikatesy asi nečakal nikto, no z toho, čo napokon pod pokrievkami čakalo, sa vám určite zdvihne žalúdok. „Čo ma vydesilo najviac, boli tie prázdne kýble. To som si uvedomila, že tam bude niečo hnusné, pretože sa bude vracať,” priznala na rovinu farmárka Daniela Urbanová (23).

Zdroj: TV Markíza FarmaX ​

A veru, výrazy v tvárach famárov, ale aj samotnej moderátorky Evelyn, boli jasne čitateľné. Výber jedál prechádzal od zvláštne vyzerajúcej rybacej paštéty cez vychytené "špeciality" ako olomoucké syrečky či býčie žľazy... Počas súťaže napínalo takmer každého v miestnosti. Ako prvá vzdala boj Karin Dvořáková (25), ktorá sa nedotkla už ani prvého taniera a rozhodla sa radšej povzbudiť svojich súperov.

Naopak, najviac si pochúťky pochvaľoval Martin Šmahel (36). „Na treťom tanieriku boli pečienky v jemne krvavom náleve a musím povedať, že mi chutili, boli spravené ako v dobrej reštaurácii.” Zatiaľ čo ostatní farmári sa postupne vzdávali, Martin sa dostal až k štvrtému tanieru, ktorý ukrýval býčie žľazy. „Opäť je to pochúťka, v reštauráciách sa to predáva za drahé peniaze a my sme to tu mali zadarmo. Keby to nebolo v takom rýchlom slede, naozaj si to vychutnám,” nechal sa počuť po súťaži.

Najviac sebazaprenia v sebe našiel Dominik Porubský (20), ktorý nekompromisne zjedol aj obsah posledného, piateho taniera s hmyzom a živými (!) dážďovkami, čím sa stal víťazom a zabezpečil si imunitu na nasledujúci týždeň. Dominik tak môže pokračovať vo svojej taktike zbaviť sa nepohodlných protihráčov.